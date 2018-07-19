Гострудинспекция Башкирии добивается возбуждения уголовного дела по факту ампутированного плеча на работе у женщины

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая на ПАО «Уфаоргсинтез». Как сообщает ведомство, на предприятии тяжелую производственную травму получила 51-летняя женщина.

Установлено, что инцидент произошел 16 июня в цеху водоснабжения и водоотведения. При запуске вентиляционного агрегата машинист не убедился в безопасности действия. В это время в опасной зоне находилась одна из сотрудниц организации. В результате женщина получила производственную травму: частичную травматическую ампутацию левой нижней трети плеча, сопровождающуюся травматическим шоком 2-3 степени.

— В отношении виновных лиц возбуждены административные дела, кроме того материалы направлены в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), — прокомментировала Гострудинспекция республики.

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