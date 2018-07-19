В Омской области бухгалтер поселения начисляла себе повышенную зарплату

Женщина полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. 33-летнюю жительницу Омской области признали виновной в совершении преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Суд установил, что с 2016 по 2017 года местная жительницы, занимающая должность бкхгалтера-финансиста при администрации Богодуховского поселения, вносила в документы недостоверные сведения о начислении средств в качестве зарплаты. Таким образом она себе незаконно насчитала 80 тыс. рублей. Средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления она полностью признала и возместила сумму причиненного ущерба. Кроме этого, суд обязал женщину выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.