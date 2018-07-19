Ещё
Подозреваемый в поджоге машины начальника районного ГИБДД задержан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемый в поджоге машины начальника районного ГИБДД задержан 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В ночь на 17 июля в селе Троицкое Нанайского района Хабаровского края злоумышленником была подожжена машина недавно назначенного руководителя районной ГИБДД. Автомобиль находился на территории отделения полиции и был оперативно потушен сотрудниками до прибытия пожарных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Свидетели видели, как мужчина в черной куртке с надетым капюшоном, перебрался через забор с территории районного ОВД, и убежал.
По неподтвержденным данным, подозреваемый уже задержан. Как считают жители района, действия злоумышленника связанны со служебной деятельностью потерпевшего и возможно были совершены по заказу. В интересах следствия сотрудники МВД не могут подтвердить или опровергнуть полученную нами информацию. Следственные действия продолжаются.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Осуждённым в Хабаровском крае уменьшают сроки Врачу из Хабаровского края грозят 5 лет за «лайк» в соцсети Ранее судимый «таксист» подозревается в изнасиловании хабаровчанки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны304
Российский певец покончил с собой167
Россия пошла против решения США5
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россияне бегут с Дальнего Востока450
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение