Подозреваемый в поджоге машины начальника районного ГИБДД задержан

В ночь на 17 июля в селе Троицкое Нанайского района Хабаровского края злоумышленником была подожжена машина недавно назначенного руководителя районной ГИБДД . Автомобиль находился на территории отделения полиции и был оперативно потушен сотрудниками до прибытия пожарных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Свидетели видели, как мужчина в черной куртке с надетым капюшоном, перебрался через забор с территории районного ОВД , и убежал.

По неподтвержденным данным, подозреваемый уже задержан. Как считают жители района, действия злоумышленника связанны со служебной деятельностью потерпевшего и возможно были совершены по заказу. В интересах следствия сотрудники МВД не могут подтвердить или опровергнуть полученную нами информацию. Следственные действия продолжаются.