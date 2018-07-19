Работнице «Уфаоргсинтеза» оторвало руку: кто виноват?

Трудовая инспекция РБ установила причины печального события, которое произошло на предприятии «Уфаоргсинтез» около месяца назад, 16 июня. 51-летняя женщина получила тяжелую производственную травму, работая в цеху водоснабжения и водоотведения. Дело в том, что запуская вентиляционный агрегат машинист, не убедился в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне. Левую руку женщины затянуло в устройство, и оторвало по локоть. В состоянии травматического шока 2-3 степени ее госпитализировали.