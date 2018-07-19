В Кемеровской области начали проверку из-за возможного отказа врачей помочь пострадавшему

Кемеровской области организовали проверку из-за возможного отказа врачей помочь пострадавшему с открытой черепно-мозговой травмой, сообщает «ВашГород.ру».

По имеющимся данным, мужчину оперативно доставили в больницу, но там он сутки ждал, пока ему окажут помощь. Его перевезли в другое медицинское учреждение. В настоящее время мужчина находится в коме.

«Ему провели операцию и подключили к аппарату жизнеобеспечения», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

Следователи опрашивают свидетелей, собирают необходимые документы. По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение.