На Дону осудили начальника отделения «Почты России» за кражу денег 

Присвоение, совершенное с использованием служебного положения — именно по такой статье уголовное кодекса осудили бывшего начальника территориального отделения "Почты России". Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ростовской области, женщина, используя свое служебное положение, в период времени с 2016 по 2017 год, подделала подписи получателя денежных переводов и присвоила более 75 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. Бывшая сотрудница в суде вину свою признала и возместила ущерб в полном объеме. Теперь по решению суда женщина должна выплатить еще и штраф в размере 100 тысяч рублей.