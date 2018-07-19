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На Дону осудили начальника отделения «Почты России» за кражу денег
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На Дону осудили начальника отделения «Почты России» за кражу денег 

Ростовские Вести 1 час назад
Присвоение, совершенное с использованием служебного положения — именно по такой статье уголовное кодекса осудили бывшего начальника территориального отделения "Почты России". Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ростовской области, женщина, используя свое служебное положение, в период времени с 2016 по 2017 год, подделала подписи получателя денежных переводов и присвоила более 75 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. Бывшая сотрудница в суде вину свою признала и возместила ущерб в полном объеме. Теперь по решению суда женщина должна выплатить еще и штраф в размере 100 тысяч рублей.
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