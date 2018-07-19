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«Черный лесоруб» из Березовки отделался штрафом в 400 тысяч рублей
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«Черный лесоруб» из Березовки отделался штрафом в 400 тысяч рублей 

sibnovosti.ru 46 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Вступил в законную силу приговор краевого суда в отношении «черного лесоруба» из Березовки. 44-летний мужчина незаконно вырубил 56 сосен, расположенных на земельном участке. Районная администрация подсчитала, что вырубка причинила экологический вред на сумму более 540 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Но осужденный попал под амнистию, и его освободили от наказания.
«Гражданский иск о взыскании с виновного в пользу администрации Березовского района ущерба в размере 406 тысяч рублей удовлетворен. Судебное решение обжаловано осужденным в апелляционном порядке. Определением судебной коллегии по уголовным делам краевого суда приговор районного суда признан законным и обоснованным», — сообщили в краевой прокуратуре.
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