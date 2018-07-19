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Кузбассовец, чуть не задушивший пасынка, выплатит ему компенсацию
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Кузбассовец, чуть не задушивший пасынка, выплатит ему компенсацию 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Прокуратура Мариинска добилась взыскания компенсации с местного жителя, который чуть не задушил своего пасынка.
По информации пресс-службы ведомства, в прокуратуру обратилась мать 17-летнего подростка. Между её мужем и сыном от первого брака в ноябре 2017 года произошел конфликт. Мужчина, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, чуть не задушил юношу. Он сдавил шею несовершеннолетнего руками, в результате чего тот получил перелом подъязычной кости.
Мариинский городской суд признал мужчину виновным в причинении несовершеннолетнему вреда здоровью средней степени тяжести и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 3 месяца.
В июне прокурор Мариинска обратился в суд, чтобы взыскать с мужчины компенсацию морального вреда. Суд постановил выплатить подростку 100 000 рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
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