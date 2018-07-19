Предпринимателю, по вине которого погиб отдыхающий, дали условный срок в Приморье

Судебное слушание по делу о гибели отдыхающего в селе Рязановка окончено в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края . Приговор вынес Хасанский районный суд.

Также к работе мужчина привлекал людей, которые не проходили инструктаж по технике безопасности.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему за содеянное два года пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также в суде были удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны.