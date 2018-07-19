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Любовник москвички избил и выгнал ее мужа из квартиры
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Любовник москвички избил и выгнал ее мужа из квартиры 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Столичная полиция проверяет информацию об изнасиловании женщины в районе Северное Медведково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 17 июля в полицию позвонил житель столицы. «Мужчина заявил, что в квартире на ул. Полярная он и его 33-летняя жена отдыхали у знакомых и распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина увидел свою супругу обнаженной рядом со знакомым и решил, что жену изнасиловали. Знакомый, в свою очередь, избил заявителя и выгнал его из квартиры», — пояснил источник.
Он добавил, что оперативники прибыли на место происшествия и опросили жену заявителя. Та пояснила, что супруг застал ее вместе с другом семьи, с которым она состоит в интимных отношениях. По словам женщины, речи о каких-либо насильственных действиях в отношении нее не идет. Самого заявителя на месте не оказалось, на звонки полицейских он не отвечал. Сотрудники МВД разбираются в произошедшем.
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