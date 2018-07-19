Любовник москвички избил и выгнал ее мужа из квартиры

Столичная полиция проверяет информацию об изнасиловании женщины в районе Северное Медведково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 17 июля в полицию позвонил житель столицы. «Мужчина заявил, что в квартире на ул. Полярная он и его 33-летняя жена отдыхали у знакомых и распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина увидел свою супругу обнаженной рядом со знакомым и решил, что жену изнасиловали. Знакомый, в свою очередь, избил заявителя и выгнал его из квартиры», — пояснил источник.