Условный срок получил автомеханик, угнавший машину клиента в Ангарске 

В Ангарске осудили 30-летнего автомеханика, который угнал машину клиента. Как 18 июля сообщила пресс-служба Ангарского городского суда, ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.
Инцидент произошел в одном из автосервисов Ангарска, где на ремонте находился автомобиль Toyota Mark II. Вечером работники сервиса распивали на рабочем месте алкоголь, затем один из них решил доделать ремонт автомобиля, так как владелец должен был забрать его утром. Когда коллеги подсудимого разошлись по домам, а сам он закончил ремонт, он решил немного покататься на иномарке.
Как отмечает пресс-служба суда, мужчина понимал, что его действия не законны, но надеялся, что никто не узнает. Когда он покинул территорию СТО, он решил поехал в соседний город — Усолье-Сибирское. Его задержали сотрудники полиции на въезде в город уже под утро.