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Мосгорсуд 26 июля огласит приговор обвиняемому в коррупции замглавы УСБ СК РФ А. Ламонову
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Мосгорсуд 26 июля огласит приговор обвиняемому в коррупции замглавы УСБ СК РФ А. Ламонову 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд 26 июля огласит приговор заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову, обвиняемому в получении взятки от представителей преступного сообщества. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат Ольга Лукманова.
«Оглашение приговора состоится 26 июля в 11:00», — сказала она.
Ранее гособвинение в ходе прений сторон просило суд назначить А. Ламонову наказание в виде шести лет колонии строгого режима.
Дело рассматривается судьей в особом порядке — без исследования доказательств, так как ранее стало известно, что А. Ламонов признал вину, заключил сделку со следствием и его дело было выделено в отдельное производство. Также заседание по просьбе ФСБ проходило в закрытом для прессы и слушателей режиме.
Летом 2016 г. были арестованы три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета (СК): глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель А. Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Д. Никандров. По данным следствия, они получили взятку от криминалитета. Посредником между взяткодателями и ее получателями, по версии следствия, выступал предприниматель Дмитрий Смычковский.
Мосгорсуд 20 апреля 2018 г. признал М. Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания полковника. Приговор в законную силу еще не вступил.
Агентство «Москва»: последние новости
Источник: Неизвестные с пистолетом совершили налет на банк на севере Москвы Гособвинитель попросил суд приговорить замглаву УСБ СК РФ А.Ламонова к шести годам строгого режима Приезжий похитил и изнасиловал в ТиНАО двоюродную сестру после отказа выйти за него замуж
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