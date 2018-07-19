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Жительница Владивостока попалась на краже дорогого сыра и колбасы
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Жительница Владивостока попалась на краже дорогого сыра и колбасы 

Primpress 34 минуты назад
Фото: Primpress
В дневное время в полицию поступило сообщение от сотрудников одного из супермаркетов в Первореченском районе с сообщением о краже товара. По их словам, они задержали женщину, которая пыталась вынести из торговой точки дорогой сыр и колбасу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохарнительных органах.
Сама задержанная созналась в попытке краже и сообщила, что у нее не было денег на деликатесный товар, поэтому она решили его похитить, чтобы хорошо посидеть за ужином.
Женщину доставили в отделение для разбирательства и составление административного протокола. Горожанке за хищение продуктов питания предстоит ответить перед законом и выплатить штраф.
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