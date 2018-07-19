На Украине за взятку задержали мэра города

Юрий Луценко. Украинские правоохранители задержали мэра города Сколе Владимира Москаля по подозрению в требовании взятки. Об этом в своём Facebook заявил генпрокурор Украины

По его словам, Москаль работает мэром, несмотря на то, что в марте 2018 года был осуждён на шесть с половиной лет за взятку.

«Однако, апелляция все переносится и Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68,7 тыс. грн», — заявил он.

В феврале сообщалось о задержании мэра Одессы и его заместителя.