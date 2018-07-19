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Суд рассмотрит дело полковника СК Ламонова о взятке
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Суд рассмотрит дело полковника СК Ламонова о взятке 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит уголовное дело бывшего замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Александра Ламонова о взятке, сообщили РИА Новости в суде.
Как ожидается, дело будет рассмотрено в особом порядке, то есть с полным признанием вины подсудимым и без исследования доказательств.
Ламонов обвиняется в получении взятки со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — приближенного «вора в законе» Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).
Ранее Ламонов обвинялся в получении взятки от Калашова, но данное обвинение с него было снято.
Как стало известно ранее, полковник Ламонов заключил сделку со следствием, его дело было выделено в отдельное производство из большого дела в отношении главы УСБ СКР Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии.
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