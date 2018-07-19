Суд рассмотрит дело полковника СК Ламонова о взятке

Как ожидается, дело будет рассмотрено в особом порядке, то есть с полным признанием вины подсудимым и без исследования доказательств.

Ранее Ламонов обвинялся в получении взятки от Калашова, но данное обвинение с него было снято.