Полковника СКР предложили оштрафовать на 32 миллиона за взятку

«Мы запросили по части 6 статьи 290 УК РФ шесть лет колонии строгого режима со штрафом около 32 миллионов рублей, лишить его специального звания «полковник»», — сказал прокурор Игорь Потапов

Дело Ламонова рассматривается в закрытом режиме. Полковник заключил сделку со следствием, полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, который проходит без исследования доказательств и предусматривает минимальное наказание.

Изначально Ламонов вменяли получение взятки от Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли.

Дело полковника было выделено в отдельное производство из дела в отношении бывшего главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко , осужденного на 13 лет.