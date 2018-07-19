Арбитраж Москвы продолжит слушать дело о банкротстве экс-владельца СУ-155 Балакина 

МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг продолжит рассмотрение дела о банкротстве бывшего владельца крупной строительной группы компаний СУ-155 Михаила Балакина.
Дело о банкротстве Балакина было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в ноябре 2015 года. На тот момент долг экс-владельца СУ-155 перед крупнейшим российским банком составлял более 324 миллионов рублей. Балакин постепенно гасил задолженность.
На заседании в мае 2017 года представитель Сбербанка заявил, что у Балакина нет обязательств перед банком в размере, необходимом для признания гражданина банкротом (500 тысяч рублей). Суд оставил без рассмотрения заявление Сбербанка о банкротстве экс-владельца СУ-155.
Следующим кредитором, чье заявление о банкротстве Балакина будет рассматривать суд, является петербургское ООО «АлмазИнвест», к которому права требования в размере более 1,5 миллиарда рублей перешли от Росбанка.
В деле о банкротстве Балакина заявлены также требования банка «ФК Открытие» на сумму около 5 миллиардов рублей и Инвестиционного торгового банка (сумма в материалах суда пока не сообщается).
Арбитражный суд Московской области в апреле этого года признал банкротом головную структуру группы — АО «Строительное управление № 155». В настоящее время санацией СУ-155 занимается банк «Российский капитал» (принадлежит Агентству по страхованию вкладов): под его контроль перешли промышленные активы группы вместе с обязательствами по достройке жилых домов.