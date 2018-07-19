Арбитраж Москвы продолжит слушать дело о банкротстве экс-владельца СУ-155 Балакина

Дело о банкротстве Балакина было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в ноябре 2015 года. На тот момент долг экс-владельца СУ-155 перед крупнейшим российским банком составлял более 324 миллионов рублей. Балакин постепенно гасил задолженность.

На заседании в мае 2017 года представитель Сбербанка заявил, что у Балакина нет обязательств перед банком в размере, необходимом для признания гражданина банкротом (500 тысяч рублей). Суд оставил без рассмотрения заявление Сбербанка о банкротстве экс-владельца СУ-155.

Следующим кредитором, чье заявление о банкротстве Балакина будет рассматривать суд, является петербургское ООО «АлмазИнвест», к которому права требования в размере более 1,5 миллиарда рублей перешли от Росбанка