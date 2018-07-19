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В подвале одного из домов в Лионе полиция Франции обнаружила более 2 миллионов евро
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В подвале одного из домов в Лионе полиция Франции обнаружила более 2 миллионов евро 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Правоохранители Франции обнаружили более 2 миллионов евро в подвале жилого дома в Лионе. По версии следователей, эти деньги могли быть похищены у инкассаторов в Швейцарии. О находке сообщила радиостанция «Европа-1».
Как уточняется, речь идет о части суммы, которая была украдена из инкассаторского фургона в Швейцарии в феврале текущего года. Похитителем мог быть сам водитель машины, передает ТАСС. Его подозревают в присвоении от 15 до 30 миллионов швейцарских франков (13-26 миллионов евро). По информации следствия, он украл эти деньги, чтобы расплатиться со злоумышленниками, которые во Франции похитили его 22-летнюю дочь.
Полиция Лиона ведет расследование по данному делу.
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