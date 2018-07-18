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СПЧ изучил дело главы Серпуховского района и направил свои выводы главе СК
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СПЧ изучил дело главы Серпуховского района и направил свои выводы главе СК 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека изучил материалы уголовного дела арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и направил свои соображения руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом ТАСС сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.
"Член Совета, бывший следователь по особо важным делам, а ныне профессор уголовного права Евгений Мысловский изучил некоторые материалы уголовного дела, подготовил аналитическую справку, и мы сочли необходимым ознакомить с его выводами председателя СК РФ Александра Бастрыкина", — сказал глава СПЧ, отказавшись уточнить содержание упомянутой справки.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла журналистам, что обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с нарушением права Шестуна на участие в выборах и выразила надежду на оперативную реакцию ведомства на свое обращение. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников ранее сообщил ТАСС, что переведенный в СИЗО «Лефортово» Шестун требует от руководства СИЗО заверить его подпись на документах, необходимых для участия в выборах главы Серпуховского района, отметив, что для этого отстался один день — 19 июля.
Михаил Федотов, в свою очередь, сообщил, что в понедельник встречался в СИЗО №5 с Шестуном. «На встрече присутствовал начальник СИЗО, и Александр Шестун сообщил, что начальник изолятора заверил его подпись на заявлении об участии в выборах на пост главы Серпуховского района, но я не помню, заверил ли он какую-либо доверенность для уполномоченного Шестуном лица [для подачи в избирком]», — информировал председатель СПЧ.
Дело Шестуна
Шестун неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок. Он обращался с жалобами на отказ администрации СИЗО заверить его подпись на документах, которые предоставляют возможность представителям арестованного главы района подать в избирком документы о выдвижении его кандидатуры на выборах. Со своей стороны ФСИН утверждает, что заверение таких документов невозможно без согласия следователя, который ведет дело Шестуна.
Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий для выдвижения Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья, поскольку гражданин может выдвигаться на выборы, если не осужден и находится в СИЗО. Она просила главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину принять необходимые меры для соблюдения избирательных прав Шестуна.
Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, — единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.
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