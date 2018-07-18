Генерала Дрыманова в «Лефортово» попросили стирать в тазике

Бывший глава московского СК Александр Дрыманов , арестованный вчера судом, провёл свою первую ночь в СИЗО «Лефортово» . Совсем недавно сменивший форму на «гражданку», он вынужден был снова переодеться: сдать джинсы и рубашку и надеть чёрную тюремную робу. О том, что происходит с Дрымановым за решеткой, нам рассказали посетившие его члены ОНК.

Дрыманов в «Лефортово» для всех старый знакомый. Сколько раз он приходил в это СИЗО , чтобы встретится с теми, чьи дела вёл… Правда, в последнее время он не бывал тут, потому что по статусу сам не проводил следственных действий.

Но вообще «Лефортово» Дрыманов, по слухам, любил. За что? За сохранённую кэгэбэшную «стилизацию» коридоров и камер, за тишину, а главное, за настрой арестантов (если ты в «Лефортово» — ты не просто преступник, ты враг государства, и, соответственно, совсем в другом «расположении духа»).

Но одно — располагаться в следственном кабинете в «Лефортово» с папочкой документов, и совсем другое сидеть на холодных железных нарах.

— Психологически ему не так сложно будет, как Денису Никандрову , — говорит один из подчиненных Дрыманова. — Никандрова ведь арестовали неожиданно, а этот знал и ждал. К тому же всегда легче быть не первым и знать, что тут уже сидят твои коллеги во главе с бывшим руководителем УСБ СК РФ Михаилом Максименко . Так что ты не один, а «один из».

Да и надежд на благополучный исход у Дрыманова изначально больше, чем у остальных. Он думает, что за него Бастрыкин все-таки ещё может замолвить слово.

И все-таки Дрыманов удручён, выглядит, по словам правозащитников, неважно.

— Он старается держаться, но очевидно, что растерян, — говорит Член ОНК Иван Мельников

Сейчас Дрыманов на карантине, то есть в камере он в полном одиночестве. Ему выдали зубную щетку, туалетную бумагу и тазик для стирки и уборки. Больше ничего в его камере нет.

Привезли Дырманова в Лефортово ещё 17 июля, случилось это около 10 вечера (а до этого он ночевал дома, а не в ИВС на Петровке, как предполагали).

Первая ночь прошла вроде бы спокойно, по крайней мере он сам никаких жалоб и опасений не высказывает.

— Я сам юрист, — заявил Дрыманов. — Буду лично отстаивать свои права, писать жалобы.

Судя по настрою, вину свою он не признает, и намерен бороться. Уверен, что добьётся справедливости. Впрочем, сам он подобные слова не раз слышал от тех, против кого вёл дела, будучи следователем…

Между тем Арест Дрыманова и суть предъявленного ему обвинения, совершенно очевидно, бросят тень на работу многих сотрудников СК. Первый звонок прозвенел в среду в Мосгорсуде , где оглашался приговор по делу банды киллеров, состоявшей из уроженцев Украины . После того, как были названы сроки осужденным — от 15 до 24 лет строгого режима — они картинно раскланялись перед судьей, заявили, что дело сфальсифицировано от начала до конца, и назвали «бандой» самих следователей и оперативников.

Примечательно, что переданное в суд уголовное дело изобиловало пробелами — среди «неустановленных лиц» в приговоре указывались как возможные соучастники киллеров, так и все заказчики.

Осужденные перед тем, как их увел конвой, назвали конкретного заказчика одного из убийств, указав на сына самого убитого, который присутствовал в зале суда. И попросили журналистов «донести до президента, чтобы он эту шайку (состоящую, как они уточнили, из следователей и оперативников — „КВ“) разнес в пух и прах». Досконально не известно, подписывал ли лично Дрыманов обвинительное заключение этим осужденным (вмененные им убийства и покушение совершались в Москве ), но из их выкриков следовало, что одна из следователей по делу «выполняла указания представителей криминала, а Дрыманов ее покрывал».

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