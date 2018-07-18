Дрыманова отправили в СИЗО «Лефортово»

Экс-главу столичного СК Дрыманова поместили в карантинную камеру СИЗО «Лефортово»

"Дрыманов содержится в карантинной камере, он там один, телевизора и холодильника у него в камере нет", — сказал Мельников. Он добавил, что СИЗО обеспечено холодильниками и телевизорами только на 60%.

Мельников также отметил, что Дрыманов ни на что не жаловался и опроверг информацию о том, что к нему не пускали адвоката.

17 июля Лефортовский суд арестовал Дрыманова на два месяца. Ему инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Сумма одной из них составила 10 тысяч евро.

После этого стало известно, что генералотказался от адвокатов. Он заявил, что достаточно опытный специалист, чтобы самому защищать себя на процессе.