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Дрыманова отправили в СИЗО «Лефортово»
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Экс-главу столичного СК Дрыманова поместили в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывшего руководителя столичного управления Следственного комитета Александра Дрыманова поместили в карантинную камеру СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
"Дрыманов содержится в карантинной камере, он там один, телевизора и холодильника у него в камере нет", — сказал Мельников. Он добавил, что СИЗО обеспечено холодильниками и телевизорами только на 60%.
Мельников также отметил, что Дрыманов ни на что не жаловался и опроверг информацию о том, что к нему не пускали адвоката.
17 июля Лефортовский суд арестовал Дрыманова на два месяца. Ему инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Сумма одной из них составила 10 тысяч евро.
После этого стало известно, что генералотказался от адвокатов. Он заявил, что достаточно опытный специалист, чтобы самому защищать себя на процессе.
Александр Дрыманов известен расследованием военных преступлений в Донбассе и Южной Осетии. В ФСБ заподозрили, что за щедрое вознаграждение генерал пытался помочь криминальному авторитету.
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