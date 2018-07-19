Специфический способ укрывательства от приставов придумала пара из Приморья

Где только не скрываются нарушители закона, чтобы не исполнять обязанности суда.

Так, пара из Приморского края сделала это очень изощрённым способом. Они укрывались в шалаше среди леса.

«В ходе следственных проверок было установлено, что мужчина и женщина и женщина укрываются от наказания в шалаше. Проехав почти 1000 километров, наши сотрудники нашли их и доставили в суд», — сообщили в ведомстве.

Причиной разбирательств стал безнравственный образ жизни молодых людей. Они совершали мелкие преступления, употребляли большое количество алкоголя.

Отметим, главным обвинением со стороны суда являлось частое выяснение отношение между влюблёнными.