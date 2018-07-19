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Специфический способ укрывательства от приставов придумала пара из Приморья
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Специфический способ укрывательства от приставов придумала пара из Приморья 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Где только не скрываются нарушители закона, чтобы не исполнять обязанности суда.
Так, пара из Приморского края сделала это очень изощрённым способом. Они укрывались в шалаше среди леса.
«В ходе следственных проверок было установлено, что мужчина и женщина и женщина укрываются от наказания в шалаше. Проехав почти 1000 километров, наши сотрудники нашли их и доставили в суд», — сообщили в ведомстве.
Причиной разбирательств стал безнравственный образ жизни молодых людей. Они совершали мелкие преступления, употребляли большое количество алкоголя.
Отметим, главным обвинением со стороны суда являлось частое выяснение отношение между влюблёнными.
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