В Москве вооруженные преступники ограбили банк

Двое неизвестных совершили налет на офис Бинбанка на севере Москвы . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Вооруженные пистолетом преступники в масках похитили деньги из кассы отделения по адресу Ленинградский проспект, д. 75Б, после чего скрылись. Пострадавших среди клиентов и сотрудников нет.

В Бинбанке отказались назвать сумму причиненного ущерба, отметив, что собственная служба безопасности совместно с полицией выясняет все детали инцидента.

Как рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, один из преступников был в мотошлеме.