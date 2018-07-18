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Двоим дончанам, подделавшим справки об инвалидности, грозит шесть лет колонии
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Двоим дончанам, подделавшим справки об инвалидности, грозит шесть лет колонии 

161.ru 50 минут назад
Фото: 161.ru
Все трое обвиняются в мошенничестве
В донском следкоме завершилось расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы Бориса Котова и двух его подельников. Все трое обвиняются по статье «Мошенничество при получении выплат».
По версии следствия, двое дончан обратились к Котову за справками об инвалидности, с помощью которых впоследствии они получили от пенсионного фонда России от 460 до 770 тысяч рублей. В дальнейшем Минтруд РФ признал эти справки недействительными.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в следкоме.
Сейчас Борис Котов уже является фигурантом уголовных дел по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог». На счету бывшего чиновника — более 100 эпизодов преступной деятельности. С 2010 по 2017 годы Котовым были выданы несколько тысяч подложных справок об инвалидности, на основании которых мошенники получали страховые пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты, не имея на это законных оснований. За свои услуги чиновник получал до ста тысяч рублей.
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