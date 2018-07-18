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В Приморье сотрудник следственного управления встретился с молодёжью из клуба «Антресоль»
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В Приморье сотрудник следственного управления встретился с молодёжью из клуба «Антресоль» 

Prim.News 55 минут назад
Ребятам рассказали о многовековой истории следствия.
В преддверии профессионального праздника Дня работников следствия РФ, который отмечается 25 июля, в рамках проекта «Открытая гостиная» муниципального казенного учреждения «Моложенный ресурсный центр» состоялась встреча представителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю со старшеклассниками и студентами Владивостока.
В молодежном клубе «Антресоль» ребятам рассказали о многовековой истории следствия, о современных реформах и о работе следователя в современных условиях технического прогресса, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Приморскому краю.
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