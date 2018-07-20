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Ущерб от преступлений военнослужащих в РФ вырос почти в три раза
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Ущерб от преступлений военнослужащих в РФ вырос почти в три раза 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ущерб от преступлений российских военнослужащих вырос почти в три раза в первом полугодии этого года и превысил 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александр Сорочкин на коллегии по итогам первого полугодия текущего года.
"Ущерб по всем преступлениям, зарегистрированным в первом полугодии 2018 года, превысил показатель аналогичного периода 2017 года в 2,7 раза и составил более 6,5 млрд рублей. Усилиями военных следователей на досудебной стадии производства удалось добиться возмещения причиненного ущерба на сумму свыше 615 млн рублей", — приводит слова Сорочкина пресс-служба СК.
Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью 338 млн рублей по ходатайству военных следователей наложен арест.
Также сообщается, что пятая часть всех преступлений, совершаемых военнослужащими, носит коррупционный характер. Как рассказал Сорочкин, за полгода военными следователями расследовались 7,9 тыс. уголовных дел. На коллегии отмечалось, что «доля коррупционных преступлений в общем массиве учтенных уголовно наказуемых деяний превышает 22%».
В то же время на коллегии отметили и снижение на 19,2% количества учтенных рукоприкладств по отношению к подчиненным, на 6,9% — самовольных оставлений части или места службы, на 4,3% — нарушений правил использования военной техники.
За первое полугодие разыскали 321 человека, уклонявшегося от органов предварительного расследования (самовольно оставивших части). Благодаря планомерному проведению данной работы общее число лиц, находящихся в розыске, сократилось на 7,2%.
Всего за шесть месяцев в военные следственные органы СК поступило и разрешено 15,5 тыс. сообщений о преступлениях. В производстве находилось 7,9 тыс. уголовных дел, из которых 4,3 тыс. завершено производством.
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