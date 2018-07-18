Некоторые преступления требуют от следователя нестандартного подхода

— Андрей Викторович, в преддверии праздника — дня сотрудника органов следствия Российской Федерации — расскажите о возглавляемом вами подразделении.

— Следственное управление по Центральному административному округу является самым крупным столичным подразделением, которое включает семь отделов, обслуживающих десять районов ЦАО, а также отдел по расследованию особо важных дел. В штате следственного управления трудятся семь следователей по особо важным делам и 21 старший следователь, имеющий значительный опыт следственной работы, а также 16 следователей, среди которых есть и совсем молодые специалисты.

У нас единый, дружный и, считаю, высокопрофессиональный, способный на решение любых задач коллектив.

— Недавно закончилось первое полугодие, подведены его итоги, как вы оцениваете результаты работы следственного управления в 2018 году?

— Первое полугодие для нас было одним из сложных за последние несколько лет, так как увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Поэтому возросла и нагрузка, которая лежит на каждом следователе.

В целом наш коллектив всегда отличался работоспособностью. И хорошие итоги работы всегда являлись результатом совместного труда всего коллектива.

— Очевидно, что на следственное управление по Центральному округу в системе следственного комитета России возлагается решение особых задач.

— Это, наверное, связано со спецификой Центрального округа. Ведь в повседневной работе наши следователи сталкиваются не только с различного рода преступлениями, например, против личности и здоровья граждан, но и в большинстве случаев, со сложными в расследовании преступлениями, а также проблемами граждан, расследование и разрешение которых требуют, порой, нестандартного и всегда глубоко интеллектуального и масштабного подхода. Зачастую за защитой нарушенных прав к нам обращаются граждане, несогласные с законными решениями должностных лиц государственных органов различного уровня. И обжалуемые ими действия и решения в конечном итоге состава преступления не образуют. Однако же по всем заявлениям мы проводим проверки, внимательно изучаем вопрос. И порой на это уходит много времени, хотя итогом становится Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

— Вообще, часто ли к вам обращаются граждане о нарушении их прав?

— Да, достаточно часто. В истекшем полугодии на личном приеме нами принято свыше 1 200 граждан, рассмотрено и разрешено по существу свыше 7 000 жалоб и обращений. Для сравнения: в 2017 году нами было принято свыше 2 600 граждан и рассмотрено свыше 13,5 тысячи их обращений и жалоб. В целом, на мой взгляд, у нас хорошо налажена повседневная работа с гражданами, и это одно из приоритетных направлений работы Следственного комитета России.

— Вы особо отметили преступления экономической направленности, а также внимательную работу с гражданами. А удалось ли в ушедшем году достичь желаемых результатов?

— Считаю, что да. Относительно преступлений экономической направленности из положительного можно признать, к примеру, достигнутые результаты по возмещению пострадавшим гражданам задолженности по заработной плате — свыше 42 миллиона рублей, по возмещению в бюджет государства ущерба по преступлениям в области налогового законодательства — более 530 миллионов рублей. В целом же по направленным в первом полугодии в суды уголовным делам возмещение составило свыше одного миллиарда рублей.

Касаясь проблемы нарушения трудовых прав граждан, надо отметить, что, конечно, многое нам еще предстоит сделать, ведь после известного мирового финансового кризиса нарушения трудовых прав граждан участились, и их последствия актуальны и по сей день.

— А ятрогенные — это новый вид преступлений?

Нет, для нас не новый. Ятрогения — это патология диагностики и лечения, и эти преступления носят в большинстве своем латентный характер и трудно доказуемы. Необходимо отметить, что на территории Центрального округа сосредоточено большое количество медицинских учреждений, как государственных (более 20), в том числе детских (6), так и частных медицинских учреждений, количество которых исчисляется сотнями.

К сожалению, во многих случаях обращения и жалобы о некачественном оказании медицинской помощи являются следствием наступления в медицинских учреждениях смерти пациентов.

В настоящее время подобные преступления квалифицируются по разным статьям уголовного кодекса, в зависимости от обстоятельств. Еще в своем выступлении Ппедседатель Следственного комитета Российской Федерации, отмечая важность борьбы с ятрогенными преступлениями, предлагал введение в Уголовный кодекс дополнительной статьи, предусматривающей ответственность медицинских работников за врачебные ошибки и ненадлежащее оказание медицинской помощи, справедливо полагая, что выделение врачебных ошибок в отдельную статью позволило бы систематизировать и упростить работу в данном направлении.

В качестве иллюстрации к сказанному можно привести в пример деятельность клиники ООО «Медланж». В истекшем периоде 2018 года в клинике в результате оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, наступила смерть трех лиц, еще трое пациентов в настоящее время находятся в реанимационных отделениях других медицинских учреждений. По данным фактам нами возбуждено шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство. По уголовному делу назначены сложные комиссионные медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, а также документация о деятельности клиники. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

В заключение хотелось бы поздравить наших коллег с наступающим праздником — Днем работника следствия. Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.