Труп пенсионера обнаружили на балконе квартиры в Северном Тушино 

Пенсионер найден мертвым на балконе квартиры в жилом доме на северо-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как пояснил собеседник агентства, 12 июля на балконе квартиры по адресу: ул. Туристская, д. 13, корп. 2, было обнаружено тело 80-летнего хозяина жилища. «Находившийся в сидячем положении труп сильно разложился. Дверь в квартиру была заперта изнутри, обстановка в комнатах не нарушена. Предположительно, пожилому мужчине стало плохо, и он умер», — отметил источник.
Тело доставили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.