Экс-глава Хохольского района добивается отмены возбуждения уголовного дела

Павла Пономарёва обвиняют в превышении должностных полномочий. Экс-глава Хохольского района добивается отмены возбуждения уголовного дела. Доводы защиты уже поддержал Верховный суд. По версии следствия, чиновник требовал от предпринимателя пожертвования на строительство храма. 450 тыс. рублей. В противном случае с бизнесменом обещали разорвать договор аренды земли и снести его павильон. Чтобы подтвердить серьёзность намерений, Павел Пономарёв якобы скомандовал перекрыть вход в магазин предпринимателя бетонными блоками. Тогда бизнесмен обратился к правоохранителям. Те возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

В течение года адвокаты главы района пытались обжаловать это решение — дошли даже до Верховного суда. По их мнению, дело было возбуждено с нарушениями. Сейчас его отправили в Ленинский районный суд. Если доводы защиты чиновника будут услышаны, то решение об отмене возбуждения дела станет прецедентным для области. Тем временем, сам Павел Пономарёв говорит, что преступления он вообще не совершал и стал жертвой провокации со стороны бизнесмена. Стоит отметить, что ранее этому предпринимателю за 100 000 рублей выделили участок для строительства фермы. Тот, в свою очередь, продал его за 5 млн рублей. Сейчас суд исследует представленные доказательства. — Он пытался неоднократно передать деньги лично Пономарёву, который его выгнал из кабинета со словами, если ты хочешь внести пожертвования, благотворительность. Собственно, это право любого лица, любого жителя Хохольского района, любого предпринимателя — пожалуйста, иди и предметно вноси денежные средства. Имеется расчётный счёт. Имеются основания правовые. Заключаешь договор, вносишь пожертвования, — отметила адвокат Павла Пономарёва Наталья Юрова.