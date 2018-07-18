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Нижегородец, обвиняемый в убийстве пенсионерки, взят под стражу
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Нижегородец, обвиняемый в убийстве пенсионерки, взят под стражу 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области взят под стражу 69-летний мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в начале марта в селе Безводное Кстовского района злоумышленник находился в гостях у своей 69-летней соседки. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала избил женщину, а затем задушил ее.
После этого он, чтобы сымитировать ограбление, разбросал по дому документы, мебель и одежду, а сам скрылся. Тело убитой было обнаружено 5 марта.
17 июля, во вторник, подозреваемый в убийстве был задержан. В среду судом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании мужчине, который не признал вину в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным источника Newsroom24 в правоохранительных органах, обвиняемый ранее работал заместителем прокурора Нижегородской области, но уже длительное время находится на пенсии.
Ранее сообщалось, что экс-зам прокурора Нижегородской области подозревается в убийстве пенсионерки.
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