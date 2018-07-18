Нижегородец, обвиняемый в убийстве пенсионерки, взят под стражу

Нижегородской области взят под стражу 69-летний мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в начале марта в селе Безводное Кстовского района злоумышленник находился в гостях у своей 69-летней соседки. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала избил женщину, а затем задушил ее.

После этого он, чтобы сымитировать ограбление, разбросал по дому документы, мебель и одежду, а сам скрылся. Тело убитой было обнаружено 5 марта.

17 июля, во вторник, подозреваемый в убийстве был задержан. В среду судом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании мужчине, который не признал вину в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным источника Newsroom24 в правоохранительных органах, обвиняемый ранее работал заместителем прокурора Нижегородской области, но уже длительное время находится на пенсии.

Ранее сообщалось, что экс-зам прокурора Нижегородской области подозревается в убийстве пенсионерки.