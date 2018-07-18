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Украинец попытался ограбить квартиру и еле выжил
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Украинец попытался ограбить квартиру и еле выжил 

dom.lenta.ru 29 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
В Киеве сотрудники полиции задержали вора-домушника, который выпрыгнул из окна здания при попытке скрыться от родственника хозяйки жилья. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета».
Инцидент произошел на улице Василенко. Мужчина проник в салон автомобиля, принадлежащего владелице квартиры, и похитил оттуда паспорт и ключи от жилого помещения. В отсутствие хозяйки он проник в квартиру, нашел драгоценности, но внезапно домой вернулся родственник хозяйки, заметивший вора. Чтобы не быть пойманным, тот решил выпрыгнуть из окна.
Упав с высоты второго этажа, злоумышленник сломал ногу и был задержан. Выяснилось, что его уже неоднократно судили за грабежи. Рецидивисту грозит серьезное наказание — до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жители украинской столицы стали в массовом порядке замечать непонятные знаки в многоквартирных жилых домах. Речь идет о приклеенных к дверям спичках и нарисованных на почтовых ящиках различных символах. По версии сотрудников правоохранительных органов, таким образом воры-домушники маркируют квартиры потенциальных жертв.
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