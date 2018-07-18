Украинец попытался ограбить квартиру и еле выжил

В Киеве сотрудники полиции задержали вора-домушника, который выпрыгнул из окна здания при попытке скрыться от родственника хозяйки жилья. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета».

Инцидент произошел на улице Василенко. Мужчина проник в салон автомобиля, принадлежащего владелице квартиры, и похитил оттуда паспорт и ключи от жилого помещения. В отсутствие хозяйки он проник в квартиру, нашел драгоценности, но внезапно домой вернулся родственник хозяйки, заметивший вора. Чтобы не быть пойманным, тот решил выпрыгнуть из окна.

Упав с высоты второго этажа, злоумышленник сломал ногу и был задержан. Выяснилось, что его уже неоднократно судили за грабежи. Рецидивисту грозит серьезное наказание — до шести лет лишения свободы.