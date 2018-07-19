Сотрудника управления МВД по Тульской области арестовали за взяточничество

"Начальник пункта полиции «Мордвесский» по Веневскому району подозревается в получении взятки в сумме 165 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в пресс-службе.

По версии следователей, начальник пункта полиции требовал деньги от местного жителя, у которого в парниковом хозяйстве нелегально работали мигранты. «За это он обещал не проводить проверки миграционного и трудового законодательства. При получении 20 тыс. рублей из запрошенной суммы сотрудника полиции задержали», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального управлении МВД сообщили, что отношении подозреваемого проведена служебная проверка, по итогам которой принято решение о его увольнении со службы в органах внутренних дел.