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Сотрудника управления МВД по Тульской области арестовали за взяточничество
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Сотрудника управления МВД по Тульской области арестовали за взяточничество 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 19 июля. /ТАСС/. Начальник пункта полиции «Мордвесский» Веневского района Тульской области арестован по подозрению в получении взятки в размере 165 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Начальник пункта полиции «Мордвесский» по Веневскому району подозревается в получении взятки в сумме 165 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в пресс-службе.
По версии следователей, начальник пункта полиции требовал деньги от местного жителя, у которого в парниковом хозяйстве нелегально работали мигранты. «За это он обещал не проводить проверки миграционного и трудового законодательства. При получении 20 тыс. рублей из запрошенной суммы сотрудника полиции задержали», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе регионального управлении МВД сообщили, что отношении подозреваемого проведена служебная проверка, по итогам которой принято решение о его увольнении со службы в органах внутренних дел.
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