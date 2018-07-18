Зверь в юбке: самые известные женщины-серийные убийцы в истории

Думая о серийных убийцах и маньяках, большинство представляют мужчин, вроде Теда Банди или Джеффри Дамера. Однако статистика указывает на то, что порядка 11% маньяков оказываются женщинами, и о самых жестоких из них мы расскажем ниже.

Андреа Йейтс

История американки потрясла общественность в 2001 году, когда она поочередно утопила в ванной своих пятерых детей. Старшему из отпрысков было семь лет, младшему — всего несколько месяцев. Гражданка долгое время страдала от психоза и послеродовой депрессии, и изначально ее признали виновной, однако в 2006 по причине невменяемости освободили из-под стражи.

Джейн Топпан

Серийную убийцу прозвали «Ангелом Смерти», а в 1901 американка призналась в 31 убийстве. Будучи медсестрой в госпитале, женщина тестировала на пациентах различные препараты, а также экспериментировала с дозами атропина и морфия, любуясь реакцией жертв. Признав невменяемой, ее осудили пожизненно.

Эйлин Уорнос

Орудовавшая в 1989-1990 гг серийная убийца получила обвинения в убийстве семи мужчин, когда сама работала проституткой. Она заявляла, что жертвы пытались ее изнасиловать, но позже от своих слов отказалась. Была приговорена к смертной казни, которую исполнили лишь в 2002 году.

Хуана Барраса

Мексиканская серийная убийца охотилась на пожилых женщин, получавших помощь от государства. Преследуя материальную выгоду, Барраса расправлялась с несчастными, забирая их иммущество. Ее приговорили к 759 годам тюрьмы за 11 убийств, но обвинение считало, что причастна женщина к, по меньшей мере, 40 эпизодам.

Доротея Пуэнте

Она владела отелем в Сакраменто США , где травила своих постояльцев, подсыпая в их еду отраву. Затем женщина обналичивал чеки покойных по страховке, получая приличные суммы. Трупы Пуэнте прятала на заднем дворе. Всего ее обвинили в девяти убийствах, еще шесть не удалось доказать, и до 2011 американка отбывала пожизненный срок.

Нэнни Досс

“Черная вдова” «погорела» на убийстве членов своей семьи. В частности, ей приписывали расправу над четырьмя мужьями, двумя детьми и сестрами, а также матерью и тещей. Кроме того, еще двое детей скончались от странного «пищевого отравления». Неладное заподозрили лишь после кончины пятого супруга, в чьем организме оказались повышенные дозы мышьяка. Всего Досс причастна к 11 смертям, однако формально полиция сумела доказать лишь последнее убийство, а женщина получила пожизненное.

Мэри Энн Коттон

Английская серийная убийца под суд отправилась за расправу над пасынком. Однако, согласно версии следствия, женщина может быть причастна к смерти от 15 до 21 человека, 11 из которых являлись ее детьми. Другими жертвами могли стать несколько супругов, а также мать и любовник. Суд Коттон приговорил к казни.]]>