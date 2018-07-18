Бокситогорский газопровод привел в ФСБ 

В ряде госучреждений Ленобласти прошли обыски. Дело тянется ещё с 2017 года и связано с предполагаемыми злоупотреблениями при реализации контрактов в муниципалитетах региона. Предполагаемый виновник пока молчит.
В 2016 году некое ООО «СЗИ-Комплекс» выиграло у одного из муниципалитетов региона контракт на строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов в бокситогорской деревне Самойлово. Стоимость работ немаленькая — 12 129 529 рублей. Согласно информации сайта госзакупок, контракт исполнен. Однако правоохранительные органы с этим не согласились. Они посчитали, что большая часть работ по контракту не выполнена. И возбудили уголовное дело. Которое медленно расследовалось долгое время. Рецидив случился сегодня. Оперативники ФСБ наведались в комитет по ТЭК и в ряд госучреждений региона для проведения следственных действий и изъятия документов.
Источник в администрации Ленинградской области сообщил ivbg. ru, что уголовные дела связаны не с деятельностью областных чиновников, а исключительно с исполнением муниципального контракта в одном из муниципальных образований бокситогорского района. Администрация области была в курсе проводящегося расследования и содействовала правоохранительным органам в расследовании обстоятельств дела. По уголовному делу изъяты оригиналы и копии документов об организации закупочной процедуры, которую проводил фонд управления имуществом Ленобласти. Кроме этого изъяты документы о выделении субсидий на строительство газопровода и заключение экспертизы. Почему столь небольшая сумма предполагаемых хищений (на фоне других миллиардных дел о мошенничестве с госзакупками) стала предметом внимания ФСБ, а так же то, задержан ли кто-нибудь из муниципальных чиновников Бокситогорска, пока неизвестно. В администрации Бокситогорска на просьбу о комментарии ivbg.ru не ответили.