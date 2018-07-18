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В Твери чиновники пойдут под суд за надругательство над телами умерших
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В Твери чиновники пойдут под суд за надругательство над телами умерших 

Пятый канал 36 минут назад
Фото: Пятый канал
В Твери возбудили уголовное дело в отношении чиновников, которые хранили мешок с останками советских воинов в одном из ангаров Эммаусского сельского поселения Тверской области.
Как выяснили следователи, прах защитников родины местным властям передали поисковики. Чиновники должны были провести церемонию захоронения, однако эту задачу они так и не выполнили, положив мешок с останками солдат в ангар.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, виновным было внесено представление об устранении нарушений законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Помимо этого, в отношении чиновников было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщает сайт KP.RU.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Ленинградской области поисковики обнаружили останки 147 бойцов Красной Армии.
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