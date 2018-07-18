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Застрелен при задержании: безумная погоня за преступником в США
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Застрелен при задержании: безумная погоня за преступником в США 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Вау, а это правда круто! Полицейский в Лас Вегасе преследовал подозреваемых в убийстве и смог остановить их, стреляя сквозь лобовое стекло.
Погоня началась после перестрелки на автомойке, где подозреваемые застрелили человека. После этого офицер заметил подозрительный внедорожник и погнался за ним. Преступники в свою очередь открыли по нему огонь, выстрелив не менее 30 раз.
В какой-то момент полицейский понял, что не сможет остановить бандитов, а стрелять из окна и одновременно вести машину на большой скорости невозможно. Тогда он начал стрелять сквозь лобовое стекло. Это было рискованно: пули могли изменить траекторию и ранить прохожих, осколки могли повредить лицо. Однако он смог подстрелить водителя и его подельника, после чего машина остановилась у школы. Самое страшное, что копу пришлось перезаряжать обойму уже на бегу — патроны закончились.
Один из преступников в результате скончался, второй попал в больницу. Полицейский стал героем соцсетей и местных коллег.
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