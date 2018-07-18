Житель Вытегры попал на скамью подсудимых за безразличие к своим детям

Мужчина копил долг по алиментам в размере 85 тыс. рублей более полугода. Судебные приставы не раз предупреждали мужчину об ответственности, но он не предпринимал никаких шагов для выплаты.

В отношении должника возбудили дело об административном правонарушении. Суд назначил 100 часов обязательных работ, но обвиняемый их не отработал. Выплачивать долг он тоже не начал, на прием к судебным приставам не являлся.

В итоге исполнители судебных решений доставили мужчину в отдел в принудительном порядке и возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ему грозит до года исправительных или принудительных работ, арест на три месяца либо лишение свободы до года.