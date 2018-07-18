Суд арестовал двоих подозреваемых в сексуальном насилии и истязании женщины в ТиНАО

Как рассказал собеседник агентства, в конце июня текущего года в полицию обратилась 41-летняя жительница Королева, работающая продавцом в магазине. Женщина сообщила, что в квартире дома в пос. Птичное в поселении Первомайское двое знакомых мужчин подвергли ее пыткам и сексуальному насилию, вымогая у нее 25 млн руб. «По словам потерпевшей, злоумышленники по очереди изнасиловали ее, а также, проявляя особую жестокость, вводили в ее тело пластиковую бутылку, расческу и раскаленную на огне металлическую вилку, а также тушили сигареты об ее спину, бедро и предплечье», — сказал источник.