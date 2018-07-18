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Суд арестовал двоих подозреваемых в сексуальном насилии и истязании женщины в ТиНАО
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Суд арестовал двоих подозреваемых в сексуальном насилии и истязании женщины в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Суд заключил под стражу двоих подозреваемых в сексуальном насилии и истязании женщины в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в конце июня текущего года в полицию обратилась 41-летняя жительница Королева, работающая продавцом в магазине. Женщина сообщила, что в квартире дома в пос. Птичное в поселении Первомайское двое знакомых мужчин подвергли ее пыткам и сексуальному насилию, вымогая у нее 25 млн руб. «По словам потерпевшей, злоумышленники по очереди изнасиловали ее, а также, проявляя особую жестокость, вводили в ее тело пластиковую бутылку, расческу и раскаленную на огне металлическую вилку, а также тушили сигареты об ее спину, бедро и предплечье», — сказал источник.
В ходе розыска полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались безработные 30-летние житель пос. Птичное, имеющий судимость за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, и житель Липецка, судимый за похищение документов. Против мужчин возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера группой лиц, совершенные с особой жестокостью. Фигуранты арестованы, расследование продолжается.
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