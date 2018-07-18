«Стали семьей»: как экс-начальник МУРа и ФСБшники отреагировали на приговор

Легким испугом отделались бывший начальник Московского уголовного розыска Виктор Трутнев и его подельники — офицеры ФСБ за взятку в размере 120 тыс. евро. После того как в зале суда стало понятно, что их ждет условный срок, вздох облегчения пробежал среди стоящих в напряжении родственников, а лица подсудимых засверкали радостными улыбками.

Как ранее писал «КВ», 51-й военный следственный отдел СКР по Москве возбудил в начале этого года уголовное дело по заявлению директора компании «Трансэко» Юрия Корнилова. В то время мужчина находился под следствием по делу о мошенничестве на 2 млрд руб., выделенных в 2011–2013 годах его предприятию на утилизацию бывших в употреблении железнодорожных шпал. Кстати, он до сих пор находится в статусе обвиняемого. Как считают стражи порядка, фирма Корнилова не выполнила работу по договору. Решить вопрос коммерсанту с закрытием дела предложили сотрудники Балашихинского межрайонного отдела ФСБ и озвучили цифру в 120 тыс. евро. А подельником в этой сделке был именно Трутнев. Деньги указали передавать небольшими траншами через банковские ячейки. Всего коммерсант отдал шайке жуликов около 70 тыс., но уже под полным контролем оперативников ФСБ.

Артура Юсупова и Следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Посредничество во взяточничестве». Мужчинам грозил срок до 12 лет лишения свободы. Экс-муровца Виктора Трутнева, сотрудников ФСБ Алексея Винокурова Дениса Семенова приняли с мечеными деньгами и отправили за решетку. Лишь спустя время, когда подозреваемые стали давать признательные показания, им поменяли меру пресечения на домашний арест.

18 июля небольшой зал Московского гарнизонного военного суда был забит до отказа. Старенький кондиционер явно не справлялся со своей работой: духота стояла неимоверная. Со всех сторон раздавалась стрекотня фотоаппаратов: журналисты занимались протокольной съемкой. Первым не выдержал сын Трутнева. Он в сердцах закричал на репортеров, чтобы они прекратили фотографировать. Его тут же бросились успокаивать.

Судья зачитывал вердикт около двух часов. Только после того, как он произнес, что к подсудимым будет применено условное наказание, радостный шепот и вздох облегчения прошелестели в помещении, а жулики невольно улыбнулись. Кстати, работники военной прокуратуры просили довольно строгое наказание — от 7 до 10 лет каждому. Но судья вынес свое решение. Виктор Трутнев получил 5 лет, Артур Юсупов — 4 года и 6 месяцев, Денис Семенов — 4 года и Алексей Винокуров — 3. Для всех лишение свободы — условное.

— Я довольна и в тоже время разочарована приговором. Должен был вынесен оправдательный вердикт. Но хорошо, что муж останется на свободе. А вообще мы на время процесса стали одной большой семьей, — рассказала «КВ» супруга одного из осужденных.

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