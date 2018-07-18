Подростков будут судить в Карелии за попытки угона машин 

Один автомобиль детям даже удалось завести.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении двух подростков. Они обвиняются в попытках угона.
По версии следствия, в мае этого года в селе Паданы Медвежьегорского района подростки попытались угнать автомобиль ВАЗ-21099. Один из них разбил стекло машины и проник внутри, второй в это время следил за обстановкой. Завести автомобиль у подозреваемых не получилось и они сбежали.
После этого юноши проникли в один из гаражей, завели находившуюся там «шестерку», выехали из гаража, но у машины заклинило руль. Ее тоже пришлось бросить.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru