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За стрельбу в толпе житель Рузаевки отделался условным сроком
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За стрельбу в толпе житель Рузаевки отделался условным сроком 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Рузаевском районе Мордовии местный житель получил два года колонии общего режима из-за пьяной выходки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Весной этого года 32-летний мужчина в общественном многолюдном месте 4 раза выстрелил из сигнального револьвера вверх. Избежать жертв удалось благодаря вовремя подоспевшим полицейским.
Виновник беспорядков полностью признал свою вину, однако избежать наказания ему не удалось. Рузавский суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Во время заседания судья учел, что на иждивении у мужчины находится 7-летняя дочь. Однако отягчающим обстоятельством стало наличие у него судимости.
Фото: pixabay.com
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