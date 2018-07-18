За стрельбу в толпе житель Рузаевки отделался условным сроком

Весной этого года 32-летний мужчина в общественном многолюдном месте 4 раза выстрелил из сигнального револьвера вверх. Избежать жертв удалось благодаря вовремя подоспевшим полицейским.

Виновник беспорядков полностью признал свою вину, однако избежать наказания ему не удалось. Рузавский суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Во время заседания судья учел, что на иждивении у мужчины находится 7-летняя дочь. Однако отягчающим обстоятельством стало наличие у него судимости.

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