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В Татарстане осужден мошенник, похитивший 19 млн рублей через потребительский кооператив
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В Татарстане осужден мошенник, похитивший 19 млн рублей через потребительский кооператив 

Банки.ру 24 минуты назад
В Татарстане суд вынес приговор в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Золотой капитал» Максима Лаврухина, обвиненного в мошенничестве и похитившего 19 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.
В 2013—2015 годах Лаврухин заключал с гражданами договоры о передаче личных сбережений в качестве вкладов. Он сообщал, что на полученные от них средства кооператив закупает ювелирные изделия, таким образом уверяя, что все вклады подкреплены золотом.
На полученные от продажи ювелирных изделий деньги мошенник гарантировал возврат вложенных средств и получение прибыли от 60% до 120% годовых. Часть привлеченных средств он похитил, не выполнив обязательства перед вкладчиками.
Суд приговорил Лаврухина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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