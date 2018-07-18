В Греции назвали дату рассмотрения запроса России о выдаче Винника

"Сегодня было назначено заседание суда для рассмотрения второго запроса Генпрокуратуры Российской Федерации об экстрадиции Винника. Заседание состоится в понедельник, 23 июля, в 12 часов", — сказал адвокат.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США , где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция . Париж обвиняет Винника в том, что он «с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года» и «в другой период» «на территории Франции» занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.

Винник уже более года сидит в греческой тюрьме. 6 июля суд пытался тайно, не уведомив адвокатов и Винника, провести заседание и в ускоренном порядке выдать россиянина Франции. 13 июля суд первой инстанции в Салониках принял решение выдать Винника французским властям. Адвокат россиянина намеревался обжаловать решение суда.