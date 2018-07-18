Ещё
Школьники до смерти забили пенсионера в Борском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники до смерти забили пенсионера в Борском районе 

nn.ru 48 минут назад
Фото: nn.ru
По версии следствия, вечером 30 октября 2017 года обвиняемые, встретив на улице Садовая односельчанина, беспричинно избили его, нанеся множественные удары по телу и голове. Потом они занесли его в квартиру и продолжили избиение. Закончив, злоумышленники вынесли еще живого потерпевшего на улицу и сбросили его под крыльцо дома. От причиненных повреждений 60-летний пенсионер скончался, сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области
Вернувшись в квартиру, подростки беспричинно жестоко избили хозяина дома. Они нанесли ему множественными удары руками, а также металлическим половником, по голове и телу. В процессе избиения 56-летний потерпевший притворился мертвым: затаил дыхание, перестал шевелиться и говорить. Это спасло ему жизнь. Полагая, что мужчина скончался, школьники скрылись с места преступления.
Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Свою вину они признали частично. На момент преступления оба обучались в школе, ранее к уголовной ответственности не привлекались.
В ходе расследования к административной ответственности были привлечены их родители, а также к дисциплинарной ответственности привлечен участковый полиции — за ненадлежащее проведение профилактической работы среди несовершеннолетних.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Также мы рассказывали, как банда подростков убила друга-наркомана на Бору.
nn.ru: последние новости
Бывший зампрокурора Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве Живодер из Арзамаса, который отрывал котятам головы, выслушал приговор Олег Сорокин выбил неограниченное время для ознакомления с уголовным делом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа199
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры207
Россиянам дадут еще один выходной209
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа227
Афганистан захотел извинений от России189
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение