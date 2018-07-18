Школьники до смерти забили пенсионера в Борском районе

По версии следствия, вечером 30 октября 2017 года обвиняемые, встретив на улице Садовая односельчанина, беспричинно избили его, нанеся множественные удары по телу и голове. Потом они занесли его в квартиру и продолжили избиение. Закончив, злоумышленники вынесли еще живого потерпевшего на улицу и сбросили его под крыльцо дома. От причиненных повреждений 60-летний пенсионер скончался, сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области

Вернувшись в квартиру, подростки беспричинно жестоко избили хозяина дома. Они нанесли ему множественными удары руками, а также металлическим половником, по голове и телу. В процессе избиения 56-летний потерпевший притворился мертвым: затаил дыхание, перестал шевелиться и говорить. Это спасло ему жизнь. Полагая, что мужчина скончался, школьники скрылись с места преступления.

Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Свою вину они признали частично. На момент преступления оба обучались в школе, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В ходе расследования к административной ответственности были привлечены их родители, а также к дисциплинарной ответственности привлечен участковый полиции — за ненадлежащее проведение профилактической работы среди несовершеннолетних.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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