Под Челябинском мужчина убил женщину и ее 16-летнюю дочь

Челябинской области по подозрению в двойном убийстве задержан 39-летний местный житель, решается вопрос о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, утром 7 июля в квартире одного из домов города Карталы были обнаружены тела 46-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а следователи и криминалисты занялись раскрытием преступления. В результате подозреваемый в убийстве был задержан.

По информации портала Znak.com, задержанный мужчина был знаком с матерью девочки. Предполагаемый преступник ранее судим за совершение имущественных преступлений, за что отбывал наказание в колонии.

Новости по теме: На Урале убили финалистку конкурса красоты