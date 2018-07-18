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Под Челябинском мужчина убил женщину и ее 16-летнюю дочь
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Под Челябинском мужчина убил женщину и ее 16-летнюю дочь 

Свободная пресса 1 час назад
В Челябинской области по подозрению в двойном убийстве задержан 39-летний местный житель, решается вопрос о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, утром 7 июля в квартире одного из домов города Карталы были обнаружены тела 46-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а следователи и криминалисты занялись раскрытием преступления. В результате подозреваемый в убийстве был задержан.
По информации портала Znak.com, задержанный мужчина был знаком с матерью девочки. Предполагаемый преступник ранее судим за совершение имущественных преступлений, за что отбывал наказание в колонии.
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