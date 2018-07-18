Вынесен приговор выбросившей сына на помойку тулячке

Жительница Тулы, выбросившая сына на помойку, получила 11 лет колонии

Суд приговорил к 11 годам колонии жительницу Тулы, которая задушила новорожденного сына, а тело выбросила на помойку, сообщила в среду прокуратура области.

В отношении 30-летней женщины расследовалось дело по статье убийство малолетнего.

"Суд установил, что 29 мая 2017 года в дневное время Д., находясь в квартире по месту проживания с малолетним сыном в возрасте 32 дней, на почве внезапно возникшей личной неприязни, с целью убийства накрыла лежащего в детской кроватке ребенка одеялом и подушкой, ребенок задохнулся", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, после убийства женщина положила тело ребенка в пакет и отнесла его в мусорный контейнер возле подъезда.

"Суд назначил Д. наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год… К осужденной применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения у психиатра в амбулаторных условиях", — сообщает прокуратура.

Приговор суда в законную силу не вступил может быть обжалован.