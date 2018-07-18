Суд в Греции назначил на 23 июля рассмотрение второго запроса России о выдаче Винника 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Тимофея Мусатова.
«Сегодня было назначено заседание суда для рассмотрения второго запроса Генпрокуратуры Российской Федерации об экстрадиции Винника. Заседание состоится в понедельник, 23 июля, в 12 часов», — уточнил адвокат.
В МИД России, комментируя это решение, заявили, что греческие власти под давлением извне продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях.
Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.