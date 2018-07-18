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В Ярославле начнётся суд над застройщиком, который кинул дольщиков на 313 миллионов рублей
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В Ярославле начнётся суд над застройщиком, который кинул дольщиков на 313 миллионов рублей 

76.ru 45 минут назад
Фото: 76.ru
В Кировский районный суд Ярославля передали уголовное дело в отношении 49-летнего бизнесмена, который кинул дольщиков на 313,7 миллионов рублей.
Один застройщик обманул 150 дольщиков
Как гендиректор и учредитель общества «Кладезь», мужчина собирался построить три дома в микрорайоне Сокол на проспекте Фрунзе. С 2012 по 2014 его компания заключила договоры долевого строительства со 150 семьями, получив со всех деньги полностью.
— Однако в начале 2014 года строительство домов было приостановлено. На одном объекте работы прекращены на стадии фундаментных работ, на втором — на стадии кладки первого этажа, на третьем — на стадии кладки третьего этажа, — рассказали в прокуратуре Ярославля, после проверки которой и возбудили уголовное дело. — Директор тратил деньги от граждан на погашение долгов, обналичивание, расчеты с контрагентами по другим договорам.
В итоге все 150 семей так не получили жильё. В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена передано в суд.
В Ярославле настолько много обманутых дольщиков, что об их проблемах рассказали президенту Путину во время прямой линии.
Кстати, в этом году в Ярославле подешевели новостройки, но подорожала вторичка.
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