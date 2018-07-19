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Под Белгородом двух подростков будут судить за угон автомобиля
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Под Белгородом двух подростков будут судить за угон автомобиля 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
Двое подростков в Чернянке пойдут под суд за угон автомобиля, сообщила пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.
16-летний и 17-летний парни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 13 мая увидели возле дома на улице Садовой поселка Чернянка чужой автомобиль, дверь которого была не заперта. Они забрались в машину и поочередно покатились вдоль реки Оскол, после чего бросили автомобиль во дворе дома на другой улице.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Подросткам грозит крупный штраф, либо до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы.
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