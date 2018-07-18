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В Нижегородской области двух школьников будут судить за убийство пожилого человека
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В Нижегородской области двух школьников будут судить за убийство пожилого человека 

Говорит Москва 2 часа назад
Подростки в возрасте 15 и 17 лет напали на двух односельчанин. От жестоких избиений 60-летний мужчина скончался, его знакомый получил травмы. Обвиняемые частично признали вину. Уголовное дело направлено в суд.
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